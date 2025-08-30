L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini (AICA) comunica che la BCC Agrigentino ha appena trasmesso una nota ufficiale con la quale ha confermato la rimozione dei vincoli sui conti correnti intestati ad AICA.

Nella comunicazione la banca ha precisato che, “a seguito di opportune verifiche ed approfondimenti, e preso atto del deposito dell’atto di rinuncia da parte di Siciliacque, nonché preso atto della circostanza che si è già prodotto, con la rinuncia del creditore, l’effetto estintivo istantaneo della procedura, la scrivente Banca – confortata da recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – ha ritenuto di rimuovere il vincolo sul conto corrente”.

AICA prende atto positivamente della decisione e sottolinea come, grazie alla diffida formale inviata e alla presa di posizione pubblica a difesa dei lavoratori e del territorio, sia stato possibile giungere a questo risultato, restituendo immediata disponibilità dei fondi indispensabili.

“È una vittoria di trasparenza e correttezza – dichiara la Presidente di AICA, Danila Nobile –. Abbiamo difeso con fermezza i diritti dei cittadini e dei lavoratori, e oggi i conti sono sbloccati. Stiamo proprio procedendo al pagamento degli stipendi, riportando serenità in azienda e nel territorio e prossima settimana informeremo tutti i nostri creditori sul piano di pagamento in predisposizione per loro.”

AICA conferma il proprio impegno a proseguire sulla strada della legalità, della chiarezza e della responsabilità nella gestione di un servizio pubblico essenziale come l’acqua.