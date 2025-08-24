I Consiglieri comunali di maggioranza intervengono in merito alle dichiarazioni diffuse dall’opposizione e da alcuni ex amministratori sul tema dell’acqua, per fornire chiarezza ai cittadini.

“Il Comune di Licata ha regolarmente versato ad AICA quanto dovuto per gli anni 2023, 2024 e 2025 – precisano i rappresentanti della maggioranza –. Non esistono quindi pendenze a carico dell’attuale amministrazione. Eventuali debiti precedenti appartengono a gestioni passate e non rientrano nelle responsabilità del Sindaco Balsamo. È importante che la cittadinanza sia correttamente informata: la mancanza di acqua non dipende da presunti mancati pagamenti dell’attuale Amministrazione.”

I Consiglieri sottolineano che “alimentare” polemiche sui social o diffondere notizie non rispondenti al vero non aiuta ad affrontare l’emergenza, anzi rischia di esasperare i cittadini già provati dalla carenza idrica.

Chiediamo all’opposizione di mettere da parte la polemica sterile e di collaborare con spirito costruttivo, contribuendo a individuare soluzioni concrete anche per affrontare i debiti ereditati dalle precedenti amministrazioni. Licata non ha bisogno di chi cerca solo visibilità né di contrapposizioni sterili, ma di responsabilità e unità per superare insieme le difficoltà.

Chiarimenti arrivano anche sugli eventi estivi:

L’Estate Licatese è stata organizzata con i fondi della tassa di soggiorno, pagata dai turisti. Soldi che non potevano essere utilizzati altrimenti, come i Consiglieri d’opposizione sanno. I proventi dell’imposta di soggiorno nel bilancio sono destinati a finanziare interventi in materia di turismo, attività culturali ed altre attività affini al turismo come previsto dalla legge e non possono essere adibiti a scopi diversi.

Gli esponenti della Maggioranza, insieme al Sindaco Angelo Balsamo e a tutta l’Amministrazione lavorano quotidianamente per individuare soluzioni utili a fronteggiare la crisi idrica e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Licata merita serietà e impegno. Per questo continueremo a fare la nostra parte, nella consapevolezza che affrontare insieme le difficoltà è l’unico modo per superarle.

I Consiglieri di maggioranza

Burgio Andrea

Callea Carmelinda

Cosentino Rosario

Federico Giuseppe

Graci Stefania

Graci Vincenzo

Ortega Jenna

Parisi Mario

Sitibondo Maria

Spiteri Giovanni

Gli Assessori

Pennisi Livio

Rolla Stefania

Trigona Angelo