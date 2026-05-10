AICA informa la cittadinanza che, a partire da lunedì mattina, entrerà ufficialmente in funzione la nuova modalità automatizzata per la richiesta del servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo tramite autobotte, pensata per rendere il servizio più rapido, semplice da utilizzare e completamente tracciabile.

Si tratta di un importante passo avanti nel percorso di modernizzazione dei servizi al cittadino avviato dall’Azienda, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa, semplificare le procedure e garantire maggiore efficienza nell’assegnazione delle forniture sostitutive.

Come richiedere l’autobotte

Per inoltrare una richiesta sarà sufficiente chiamare il numero: 0922 441539 e selezionare l’opzione n. 5, dedicata esclusivamente al servizio autobotti.

Da quel momento l’utente verrà guidato da un nuovo sistema automatico intelligente, progettato per consentire l’inoltro della richiesta in pochi semplici passaggi, senza attese telefoniche e con una presa in carico immediata.

Verranno richiesti:

• Codice Utente

• Codice Anagrafica

(entrambe le informazioni sono facilmente reperibili sul frontespizio della bolletta AICA).

Una volta inseriti i dati, il sistema procederà automaticamente alla verifica della correttezza delle informazioni e della posizione contrattuale dell’utenza.

A questo punto il cittadino potrà:

1. verificare lo stato di una richiesta già aperta;

2. inoltrare una nuova richiesta di approvvigionamento sostitutivo .

Nel caso di nuova richiesta, il sistema effettuerà automaticamente tutte le verifiche preliminari previste e, in caso di esito positivo, consentirà all’utente di indicare il quantitativo di acqua richiesto (metri cubi necessari).

Completata questa fase, il sistema richiederà inoltre:

• l’indicazione dell’eventuale presenza nel nucleo familiare di un soggetto sensibile o fragile , così da consentire una gestione prioritaria e più attenta dei casi meritevoli di particolare tutela;

• la conferma del numero di telefono sul quale ricevere il codice identificativo della pratica ( numero ticket );

• oppure, se preferito, l’inserimento di un diverso numero di cellulare , sul quale ricevere tutte le successive comunicazioni relative allo stato della richiesta.

Una volta concluso il processo, la richiesta sarà regolarmente acquisita dal sistema e tracciata digitalmente dall’inizio alla conclusione del servizio, consentendo al cittadino di avere un riferimento certo e ad AICA una gestione più efficiente, moderna e trasparente.

Verifica automatica del diritto al servizio

Per garantire correttezza, equità e piena trasparenza, il sistema effettuerà automaticamente le verifiche preliminari sulla posizione dell’utenza.

In particolare verrà verificato:

• che il contratto sia regolarmente attivo ;

• che non risultino ordini di chiusura o limitazione del servizio ;

• che sussistano le condizioni previste per accedere all’approvvigionamento sostitutivo.

Solo a seguito di esito positivo la richiesta verrà presa in carico.

Per gli utenti non serviti da acquedotto: più apertura, più servizi

Per le utenze non servite dalla rete acquedottistica urbana, AICA introduce un importante elemento di semplificazione.

Qualora l’utente si rivolga ad un autotrasportatore non ancora presente nell’elenco AICA, l’Azienda provvederà immediatamente ad effettuare tutte le verifiche tecnico-amministrative previste dalla legge sul possesso dei requisiti richiesti.

Se tali verifiche avranno esito positivo, l’operatore verrà inserito d’ufficio nell’Elenco degli autotrasportatori AICA, così da:

• consentire l’immediata erogazione del servizio al cittadino;

• ampliare progressivamente la rete dei trasportatori disponibili sul territorio;

• garantire che ogni operatore utilizzato sia preventivamente verificato;

• offrire ai cittadini un elenco sempre più ampio di soggetti già qualificati e censiti da AICA.

Si tratta di una scelta concreta di apertura e semplificazione, pensata esclusivamente nell’interesse dell’utenza.

Verso un sistema sempre più moderno

Nella prima fase il servizio sarà gestito attraverso il nuovo sistema automatico e tramite il parco autobotti già censito da AICA.

Parallelamente, l’Azienda sta completando lo sviluppo di una piattaforma digitale dedicata anche agli autotrasportatori, che consentirà loro di operare direttamente tramite smartphone, ricevere assegnazioni automatiche e gestire il servizio in modo ancora più rapido, efficiente e tracciabile.

Dichiarazione dei vertici AICA: “Stiamo costruendo un sistema nuovo: più semplice per i cittadini, più moderno nella gestione, più trasparente nei controlli e più efficiente nella risposta ai bisogni del territorio. L’acqua è un diritto primario e il nostro compito è garantire che ogni servizio sostitutivo sia accessibile, ordinato, tracciabile e realmente vicino alle esigenze delle famiglie. Questo è un ulteriore passo concreto verso un’AICA sempre più moderna, forte e organizzata.”