Si è riunito ieri, il Consiglio di Amministrazione di AICA, presso la sede operativa dell’Azienda. Alla seduta hanno preso parte i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il Collegio dei Revisori, che hanno esaminato e discusso i punti iscritti all’ordine del giorno, affrontando tematiche di rilievo per la gestione e lo sviluppo delle attività aziendali.

Nel corso dei lavori è stata esaminata e approvata la proposta relativa al Regolamento della Consulta. Il Consiglio ha inoltre proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice per l’avviso di selezione finalizzato al reclutamento di due unità di personale a tempo determinato da destinare all’ufficio legale. Tra i punti trattati, anche l’approvazione della proposta di indizione di una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sei unità di personale con profilo professionale di operaio addetto agli impianti di depurazione, inquadrati secondo il CCNL Gas-Acqua, misura ritenuta strategica per il potenziamento dei servizi e il miglioramento dell’efficienza operativa.

Dichiarazione di AICA: “Oggi è stato molto importante, si è riunito il primo Cda con il nuovo organo aziendale. Abbiamo finalmente approvato il regolamento che riguarda la Consulta e quindi, a breve, tutte le procedure saranno portate a termine. Un altro importantissimo passo e tassello è stato l’approvazione del nuovo avviso pubblico per sei unità che riguardano gli operatori sugli impianti di depurazione. Tanti punti all’ordine del giorno importanti, Il nuovo collegio revisori sta lavorando molto serenamente già con noi dalle prime battute e, quindi, non possiamo che essere contenti di questo nuovo avvio lavori”