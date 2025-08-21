Nuova interrogazione del gruppo consiliare Restart-5 Stelle sulla morosità del comune di Licata nei confronti di Aica e sulle possibili ripercussioni nella gestioni della risorsa idrica.

I sottoscritti Daniele Cammilleri, Fabio Amato, Eusebio Vicari, Elisa Cigna, Viviana Dainotto, nella qualità di consiglieri del gruppo Restart – 5 Stelle del Comune di Licata,

PREMESSO che ancora una volta la Città di Licata è rimasta senza acqua per tutta l’estate con turni di distribuzione idrica inaccettabili per un paese civile;

che tale situazione ha comportato notevoli disagi sia per i cittadini, sia per i turisti che hanno deciso di venire a trascorre a Licata le loro vacanze;

che tale problema è stato già più volte segnalato dagli scriventi consiglieri durante i primi due anni di amministrazione Balsamo;

CONSIDERATO che AICA, nel febbraio 2024, ha notificato al Comune di Licata un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute e non pagate;

che l’Assemblea dei Sindaci di AICA ha deliberato che i Comuni non in regola con i pagamenti subiranno una riduzione al minimo legale dei turni di distribuzione di acqua, vale a dire solo 50 litri al giorno per abitante;

RITENUTO che il mancato pagamento delle somme dovute può comportare un ulteriore diminuzione della portata di acqua per la città di Licata;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto CHIEDONO di sapere:

– se il Comune di Licata ha versato la quota di capitale sociale;

– se il Comune di Licata ha versato la quota di ripianamento perdite del 2021/2022;

– se il Comune di Licata ha pagato la fornitura idrica;

– se il Comune di Licata ha versato la quota di finanziamento straordinario regionale ex D.A. n. 267/2021;

– di attivarsi immediatamente per adempiere agli obblighi di legge, ed evitare che i cittadini licatesi possano subire un ulteriore limitazione della fornitura idrica.

I consiglieri comunali Daniele Cammilleri, Fabio Amato, Viviana Dainotto, Elisa Cigna, Eusebio Vicari