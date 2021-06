Pubblicità

Andrà in onda domani, 20 giugno, alle 14 su La7 la puntata di “Bell’Italia. In Viaggio” dedicata ad Agrigento, Palma di Montechiaro e Realmonte.

La trasmissione, che è condotta dall’attore e sceneggiatore Fabio Troiano, era prevista per le 18.00, ma per la concomitanza della partita della Nazionale di calcio è stata anticipata di qualche ora, in una fascia che preannuncia maggiori ascolti.

L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato al Turismo della Regione Sicilia in collaborazione col Distretto Turistico Valle dei Templi.

“È una grande opportunità per la promozione della Sicilia e del nostro territorio – dichiara l’amministratore del Distretto Turistico, Fabrizio La Gaipa -. Seguiremo Fabio Troiano in tre dei luoghi più rappresentativi dell’area distrettuale: la Scala dei Turchi, a Realmonte, il Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro e la Valle dei Templi. Il programma racconta in dieci tappe le eccellenze del nostro Paese. Non potevano mancare Agrigento e altri luoghi ricchi di storia e di fascino, in grado di suscitare forti emozioni e offrire straordinarie esperienze”.