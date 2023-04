Pubblicità

“Un risultato di straordinaria importanza come questo deve stimolare ognuno di noi a fare sempre di più.

Tutti insieme possiamo fare grandi cose e non mancherà il mio contributo! Complimenti, in bocca al lupo e buon lavoro Agrigento e provincia”.

Questo il post social dall’imprenditore Marcello Giavarini che ha voluto esprimere la propria soddisfazione per la nomina di Agrigento a Capitale della Cultura 2025.