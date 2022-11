Agricoltura- Tardino (Lega): Bene il ministro Salvini per sblocco diga Pietrarossa, ora al lavoro per la Piana di Licata, interventi concreti a vantaggio degli agricoltori

“Bene l’annuncio del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, sullo sblocco dei lavori della diga di Pietrarossa, un intervento importante a favore della piana di Catania in un periodo di siccità. Un importo pari a 82,2 milioni di euro e un bando per i lavori, bloccati da decenni, cui vogliamo presto affiancare un analogo risultato per la Sicilia sud-occidentale, che soffre dello stesso, annoso, problema. Siamo, infatti, al lavoro per andare incontro alle esigenze legittime degli agricoltori della piana di Licata, che non dispongono delle necessarie risorse idriche. Un intervento strategico, che consentirebbe di distribuire milioni di metri cubi di acqua agli agricoltori del comprensorio, e che non può più aspettare.

Siamo in attesa della definizione del progetto e contiamo sulla sinergia e sul lavoro di squadra con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono certa riusciremo a dare risposte concrete in tempi rapidi, a tutto vantaggio del territorio e degli agricoltori”.

Cosi in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega Salvini Premier