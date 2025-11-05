Si allarga la platea dei beneficiari della misura 23 del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014-22, destinata alle aziende agricole che nel 2024 hanno subito un danno economico a causa della crisi idrica. La Regione ha individuato nuove risorse, pari a 1,2 milioni di euro, per garantire la copertura a soggetti rimasti fuori dagli elenchi pubblicati nello scorso mese di giugno. È stato pubblicato, infatti, il decreto del dipartimento dell’Agricoltura, che integra i fondi.

Lo stanziamento complessivo della misura 23 del Psr Sicilia 2014-22 ammontava originariamente a 35 milioni di euro. La somma era così ripartita: 18 milioni per il comparto agrumicolo; 11 milioni per il comparto dell’olivo e 6 milioni per i comparti del mandorlo e del pistacchio.