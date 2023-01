Pubblicità

Agricoltura, intervento di Giovanni Chianta.

“Mentre a Vittoria sono in corso tavoli tecnici con incontri tra i produttori agricoli ed i rappresentanti della politica locale e nazionale, per parlare della grave crisi che sta attraversando l’agricoltura italiana, in particolare la serricoltura della fascia trasformata, a Licata tutto tace. L’amministrazione locale risulta non pervenuta ma non è una novità. Parrebbe che il settore trainante e strategico della città non sia di competenza di chi è pagato, con le tasse dei contribuenti, per occuparsi anche di agricoltura. Non risultano pervenuti nemmeno i licatesi eletti e chi ha mostrato interesse per una candidatura per le prossime elezioni comunali. Come sempre, dei privato cittadini, devono assumersi la responsabilità di rappresentare i cittadini licatesi ma sempre altrove”.

Giovanni Chianta