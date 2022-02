Pubblicità

Agitazione tra gli agenti di Polizia Municipale del comando di Piazzale Libia. Le organizzazioni sindacali che rappresentano i Vigili urbani hanno fissato per questa mattina alle 9.30 un sit-in in Piazza Progresso, sotto il Municipio, a cui prenderà parte (alternandosi) il personale non in turno. Alla base dello stato di Agitazione, il ritardo nei pagamenti di servizi prestati anni fa a cui con ogni probabilità si aggiungerà ulteriore lavoro visto che il Comune sta prevedendo il ritorno di manifestazioni pubbliche per le quali sarà necessario l’impiego della Municipale.