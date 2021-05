Vertenza pescatori, interviene il segretario della Camera del Lavoro CGIL Mario Augusto.

Premesso che ogni forma di violenza va condannata bisogna considerare che non ci troviamo di fronte a delinquenti, ma a persone che devono portare un tozzo di pane a casa e ciò, anche a causa del Covid 19, gli diventa sempre più difficile.

Il governo deve comprendere il disagio vissuto da questi lavoratori. Quello della pesca è un settore in forte crisi da tempo, crisi aggravata dalla pandemia. Basti pensare, solo per fare un esempio, che i ristoranti sono chiusi e loro hanno perduto, perciò, uno dei principali clienti.

E’ necessario adottare misure utili a lenire il disagio della categoria. Anche l’Europa tenga conto del fatto che, come denunciato dagli stessi pescatori, le maglie delle reti che si usano qui, non possono essere uguali a quelli degli oceani o dei mari nel nord. Auspico, dunque, che si possa trovare in tempi brevi una soluzione che contemperi le esigenze di tutti, ma soprattutto metta i pescatori in condizione di continuare a lavorare.

Mario Augusto – segretario Camera del Lavoro Cgil