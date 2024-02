Pubblicità

Violenta aggressione ai danni di un agente di Polizia Municipale in servizio. Per cause da accertare – stanno indagando i Carabinieri – un extracomunitario avrebbe colpito violentemente con una testata il vigile urbano. I fatti si sono verificati nei pressi dell’Ufficio Anagrafe in corso Roma. L’agente della Municipale è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso con una ferita al capo causata dalla testata ricevuta e, secondo quanto abbiamo appreso, sono stati necessari sette punti di sutura. In ospedale è arrivato anche un equipaggio di Carabinieri che avrebbe inoltre individuato l’autore dell’aggressione.