Aggressione vigile urbano, intervento del circolo di Licata di Fratelli d’Italia.

Solidarietà alle forze dell’ordine impegnate al rispetto delle norme di legge nel nostro territorio.

Licata continua ad essere preda di atti scellerati di delinquenza che si consumano a vario titolo in diverse occasioni. Ieri, ne è stato vittima un agente di polizia municipale che nel corso della sua attività lavorativa ha dovuto subire personalmente un atto di violenza per il quale è stato necessario il ricovero in ospedale. Non è concebible lavorare in un territorio minato come il nostro! Teniamo alta l’attenzione in tutte le sedi competenti affinché trovino una soluzione al problema sulla sicurezza cittadina. Confidiamo inoltre nel buon lavoro di tutti gli organi competenti a trovare una solerte soluzione. La criminalità rappresenta il limite all’evoluzione dell’economia del territorio licatese, una piaga sociale con la quale siamo stanchi di convivere.

Stefania Xerra – portavoce circolo FDI Licata