Le forze dell’ordine stanno indagando su una duplice aggressione di cui sono rimasti vittime in tarda mattinata il responsabile di un punto vendita e un altro operatore. L’episodio di violenza – secondo quanto abbiamo avuto modo di apprendere – è stato scatenato dalla richiesta di controllo nei confronti di un extracomunitario entrato poco prima nel negozio e la cui condotta avrebbe insospettito il personale. Alle richieste del personale (che ha sospettato un tentativo di furto di spesa), il giovane sarebbe andato in escandescenza e avrebbe colpito al volto con una testata il responsabile dell’attività procurandogli una ferita al naso e avrebbe quindi pesantemente spintonato un altro operatore intervenuto prima di dileguarsi e far perdere le proprie tracce. L’aggredito è stato costretto a ricorrere alle cure del personale medico in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le ferite riportate. Il fatto è avvenuto mentre il punto vendita era pieno di clienti e ha innescato un fuggi fuggi generale. Le forze dell’ordine sono a lavoro per dare un volto ed un nome all’aggressore.