Un comunicato stampa della sezione locale di Fratelli d’Italia a firma di Salvo Graci e Stefania Xerra sul grave fatto di cronaca culminato nell’aggressione di una giovane.

Profondo rammarico e rabbia sono le parole della portavoce del circolo Territoriale Fratelli D’Italia l’avv. Stefania Xerra: “Quella di oggi….la notizia di una ragazza appena ventenne, aggredita da un gruppo di coetanee, in pieno centro cittadino, fa un eco assordante. E’ arrivato il momento che le Istituzioni in carica che ci rappresentano iniziano a sollecitare gli organi preposti, già allertati in precedenti occasioni, ad intervenire immediatamente. Non è più sopportabile una simile mortificazione sociale, poiché quanto accaduto mette in ginocchio tutta la comunità”. Interviene anche il presidente avv. Salvatore Graci: “ E’ nostro dovere far si che questi episodi non accadano più… mai più girarsi dall’altra parte e far finta che nulla sia accaduto. E’ nostro dovere gridare a gran voce “NO ALLA VIOLENZA”. Rivolgiamo un elogio particolare all’esercente che ha dimostrato grande senso civico, grazie al quale si sono evitate conseguenze ben più gravi. Per concludere, le strade della nostra città devono tornare sicure”.

Salvatore Graci

Stefania Xerra