Pubblicità

Paura per il nostro collaboratore Domenico Cannizzaro. All’uscita dallo stadio Dino Liotta dove si era recato per seguire gli allenamenti del Licata, il giornalista è stato aggredito ed azzannato da tre cani di grossa taglia che ormai da anni stazionano all’esterno del Liotta, lato palazzetto. Cannizzaro, mentre stava per raggiungere il proprio veicolo, è stato morso ad una gamba da uno dei tre cani ed è stato costretto a ricorrere alle cure mediche. Fortunatamente gli altri 2 animali sono stati allontanati da alcuni residenti della zona.