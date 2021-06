Pubblicità

Ribera – I Carabinieri della Tenenza di Ribera sono intervenuti presso l’abitazione di una casalinga di 32 anni a seguito dell’ennesima lite violenta con il marito. I militari dell’Arma giunti sul posto hanno ricostruito l’episodio accertando che poco prima l’uomo, un autista 30enne, con precedenti di polizia, aveva tentato di aggredire la donna colpendola con una cintura di cuoio. I due figli minori della coppia di 8 e 4 anni, non hanno esitato a frapporsi tra i due litiganti a difesa della madre, evitando che la lite degenerasse. La donna nella denuncia querela sporta nei confronti del marito descriveva una situazione vessatoria che si protraeva dal 2012 dove era costretta a subire minacce e aggressioni da parte del marito particolarmente violento. L’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento ed allontanato in via precauzionale dalla casa familiare.