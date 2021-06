Pubblicità

I poliziotti del commissariato di Licata hanno eseguito un aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 16enne che si trovava in una comunità alloggio in regime di detenzione domiciliare. Il giovane – con diversi precedenti soprattutto per furto – negli ultimi giorni ha mostrato segnali di insofferenza, andando in escandescenza. Nell’ultimo episodio ha aggredito alcuni compagni e con un accendino ha dato fuoco ad alcune prese per la corrente e ad una finestra.

Per fortuna senza alcuna grave conseguenza anche grazie all’intervento dei poliziotti. Questi ultimi hanno poi eseguito l’aggravamento della misura cautelare disposta dal Tribunale dei Minori di Palermo che hanno disposto il trasferimento in un istituto penitenziario minorile.