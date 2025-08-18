I Carabinieri della Compagnia di Licata hanno fermato un extracomunitario reo di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è andato in escandescenze dopo essere stato fermato e ha aggredito anche un militare dell’Arma costretto a ricorrere alle cure del personale medico in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.