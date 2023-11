Pubblicità

L’agenzia di viaggio Vivere&Viaggiare di Ivan Milite rientra rientra tra le top di MSC. Questa la soddisfazione espressa da Ivan Milite a cui vanno i complimenti di Licatanet e Lanterna Tv.

“E quest’anno tra le Agenzie Top di MSC, ci rientra anche una piccola Agenzia Viaggi di un paese di nome Licata.

Che dire… L’emozione provata solamente per essere stati inseriti tra le migliori agenzie di Viaggio è davvero grande.

Un Grazie di Tutto Cuore a coloro i quali ci hanno dato fiducia giorno dopo giorno, Grazie Grazie Grazie.

Ogni singolo giorno, ci siamo impegnati per dare il massimo, e offrire servizi di alta qualità, tra webinar corsi aggiornamento e tanto altro, alla fine la più grande soddisfazione è vedere l’apprezzamento dei Nostri Clienti, e se rientriamo in questo evento è solo Grazie a Voi”.