La Guardia Costiera ha reso noto l’affondamento di un natante di piccolo dimensioni all’altezza del pontile di Marianello. Emessa un’ordinanza.

“Vista la segnalazione di sinistro marittimo in data 13.09.2021 e gli atti d’ufficio, circa l’affondamento in data 13.09.2021 di un natante da diporto di colore bianco e blu con tuga bianca, di metri 9 circa, nelle acque del porto di Licata, (lato ponente del pontile galleggiante della Darsena Centrale) – scrive la Capitaneria – stante l’esistenza del potenziale pericolo per la navigazione, derivante dall’affondamento di un natante da diporto di colore bianco e blu con tuga bianca, di metri 9 circa, con decorrenza immediata e sino a nuovo avviso o ordine è interdetto il transito, l’ormeggio e qualsivoglia attività marittima, per un raggio non inferiore a 50 (cinquanta) metri, dal punto avente le seguenti coordinate geografiche : Lat. 37° 05, 7804’N – LONG.

013° 56,2920’ E (WGS 84);

Si avvisa inoltre, che i contravventori a quanto sopra segnalato, saranno ritenuti responsabili per i danni che ne possano derivare a loro stessi ed a terzi in conseguenza del proprio comportamento, e puniti ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato”.