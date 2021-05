L’autoparco comunale di via Umberto secondo è stato dato in locazione per i prossimi sei anni alla società Licata Ambiente, quella che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio. L’Ente ha pubblicato, per mezzo di una determina dirigenziale del dipartimento Lavori Pubblici, l’approvazione dello schema di contratto. Il canone di locazione è stato stabilito di 40.320 euro annui e ad essere stato affittato è l’intero immobile: unitamente agli uffici del solo piano terra, spogliatoi e servizi, magazzino e area esterna all’ex macello. L’obiettivo della società Licata Ambiente prevede infatti che il sito venga utilizzato come Centro servizi che assolva alla funzione di luogo di ritrovo e coordinamento del personale e dei mezzi necessari all’espletamento dei servizi di igiene urbana. Il tutto sarà ovviamente definito al momento della stipula del contratto tra le due parti. Secondo quanto fa sapere il Comune, il canone di affitto è suddiviso così: 19.584 euro per l’autorimessa, 5952 euro per gli uffici, 4752 euro per spogliatoi e servizi, 4572 euro per il magazzino e 5.280 euro per l’area scoperto che un tempo ospitava l’ex mattatoio comunale. L’ammontare complessivo supero di poco 40mila euro.