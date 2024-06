Pubblicità

A partire dal primo luglio entra in vigore una nuova disciplina per le affissioni dei manifesti funebri sul territorio comunale. A disciplinarla è un’ordinanza sindacale appena firmata su richiesta pervenuta dalle 2 agenzie di onoranze funebri presenti in città. In buona sostanza, dal prossimo mese e per il futuro verranno affissi solo gli annunci legati a decessi e lutti negli spazi a questi destinati e nelle immediate vicinanze dell’abitazione del defunto. Non ci saranno quindi più per fare un esempio pratico affissioni e collocazioni di annunci per quanto concerne trigesimi, anniversari e ringraziamenti. Alla base di questa decisione – lo ripetiamo concordata con le agenzie di onoranze funebri – c’è la volontà di dare un maggiore ordine evitando quindi di pregiudicare il decoro urbano e di creare disordine visivo. Dal primo Luglio pertanto si avranno manifesti funebri esclusivamente negli spazi a loro destinati e solamente in occasione delle esequie. “In caso di mancata ottemperanza – si legge nel provvedimento – oltre all’irrogazione della sanzione prevista, l’ufficio comunale disporrà l’immediata copertura o rimozione dei manifesti con spese a carico del trasgressore o committente”. L’ordinanza è stata trasmessa alle forze dell’ordine e alle 2 agenzie di onoranze funebri.