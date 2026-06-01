Massimo storico per l’aeroporto di Trapani-Birgi nel mese di Maggio appena concluso. Crescita confermata dai numeri: Maggio 2026 ha fatto registrare un +25% rispetto ai 12 mesi recedenti, +22% rispetto al 2024 e +6% rispetto al 2023.

L’incisività maggiore si è riscontrata con il segmento internazionale che da e verso Birgi ha movimentato 44.973 passeggeri, il 32% del traffico mese totale.

E l’attivazione – a partire dalla giornata di domani 2 Giugno – delle tratte verso Manchester e Londra Stansted mira ad incrementare e superare l’attuale, già di per sé lusinghiero, 32%.

“Sono dati che ci fanno sicuramente piacere e confermano il trend di crescita che il nostro scalo continua a far registrare – le parole del Presidente di Airgest, Salvatore Ombra – Maggio è stato un mese molto importante in quanto il primo vero test dell’estate, siamo convinti che nei prossimi mesi la quota traffico internazionale sia ulteriormente destinata a salire valorizzando le nuove rotte attivate nel recente passato”.