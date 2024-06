Pubblicità

Quarantasette milioni di euro in arrivo per l’aeroporto, di cui una parte consistente servirà per l’ampliamento della stazione passeggeri, attraverso il raddoppio dei gate e delle aree di parcheggio aeree, e un’altra parte servirà per il cargo. Le somme dai fondi Fsc.

Il potenziale bacino passeggeri del Pio La Torre, dopo i lavori, di fatto raddoppierebbe, arrivando a potere ospitare 2 milioni di passeggeri l’anno. Tra qualche mese, intanto, si conosceranno i numeri dei passeggeri di quella che è certamente una ricca Summer in termini di voli, compagnie e destinazioni. Attivo, e con tariffe assolutamente convenienti, il Comiso-Barcellona operato da Vueling.

Novità assoluta quella della compagnia low cost iberica che opera la tratta due volte alla settimana, il giovedì e la domenica, aggiungendo dunque un’altra nuova destinazione internazionale dopo quella di Transavia per Orly a Parigi. Complessivamente l’estate 2024 vedrà un aumento dei movimenti dello scalo casmeneo pari al 55,80%, con 10 destinazioni nazionali, 6 destinazioni internazionali, 5 Paesi collegati e 9 compagnie aeree operative (Aeroitalia, EasyJet, Volotea, Wizzair, Neos, Smartwings, AlpAvia, Vueling e un ulteriore vettore che opererà su Varsavia). Comiso sarà quindi collegato con Roma Fiumicino, Bergamo, Pisa, Bologna, Milano Linate, Milano MXP, Napoli, Torino, Verona, Bari, Parigi Orly, Tirana, Brno, Varsavia, Lille e Barcellona. Nelle scorse settimane Volotea ha inaugurato le nuove rotte di Verona e Torino, entrambe con frequenza bisettimanale, il giovedì e la domenica.