Si è riunita ieri, sotto la presidenza del sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, la III Commissione permanente “Sviluppo Strategico, Viabilità, Programmazione, Patrimonio e Funzioni di Indirizzo” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per discutere, tra i principali argomenti all’ordine del giorno, oltre al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, la realizzazione dell’aeroporto di Agrigento.

La seduta si è resa necessaria anche alla luce della nota ricevuta dall’Ente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale è stato espresso un primo parere favorevole riguardo all’idoneità del sito individuato per la costruzione della struttura aeroportuale.

Nel corso dei lavori, il Presidente della Commissione, Stefano Castellino, ha manifestato la propria soddisfazione per il giudizio positivo espresso dal MIT, evidenziando però la necessità di agire con celerità per individuare le soluzioni tecnico-giuridiche necessarie a dare concreto sostegno al progetto.

“Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’aeroporto dovrebbe avere un costo stimato intorno ai cinque milioni di euro – continua il Presidente Castellino – È fondamentale, dunque, procedere con la massima rapidità per individuare le soluzioni che consentano di finanziare il progetto. Per questo motivo, la Commissione dà mandato agli uffici competenti affinché individuino in tempi brevi le soluzioni necessarie. Una volta recepite, queste consentiranno di deliberare un atto di indirizzo al Commissario Straordinario dell’Ente, che a sua volta adotterà gli atti amministrativi di competenza, nelle more che finalmente la Provincia abbia un Presidente”.

Tra le strategie prospettate, Castellino ha avanzato l’idea di avviare una manifestazione di interesse per individuare una società in grado di supportare il percorso progettuale, sottolineando che “il partenariato pubblico-privato rappresenta la soluzione ottimale per realizzare l’infrastruttura in tempi ragionevoli e con risorse adeguate”.

Nel corso della discussione, l’ingegnere Piero Hamel ha proposto un’ulteriore possibilità: che il Libero Consorzio Comunale anticipi le risorse necessarie alla progettazione tecnica, con la prospettiva di recuperarle successivamente al momento del finanziamenti del progetto. “Questa potrebbe essere una strada concreta”, ha affermato Hamel.

Alla riunione ha partecipato l’on. Lillo Pisano, deputato della maggioranza di governo e promotore dell’articolo 8-bis del DL Sud, che prevede la costruzione di un aeroporto per l’area centro-meridionale della Sicilia. “Credo che abbiamo tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Occorre però mettersi in moto tutti insieme, per farsi trovare pronti”, ha dichiarato Pisano.

Presente anche l’on. Ida Carmina, deputata del M5S, che ha manifestato pieno sostegno all’iniziativa: “Si tratta di un progetto strategico che potrebbe cambiare il futuro del territorio, dobbiamo andare avanti tutti uniti verso l’obiettivo, senza contrapposizioni di parte”.

A conclusione dei lavori, Angelo Principato, presente in rappresentanza del Comitato Aeroporto di Agrigento, ha espresso il proprio apprezzamento: “Ringrazio la Commissione e i parlamentari presenti per l’impegno e la determinazione nel portare avanti questa iniziativa”, ha affermato, ribadendo l’importanza dell’aeroporto per lo sviluppo economico e turistico della provincia.

Erano presenti oltre al Presidente Castellino, i membri della Commissione: Giuseppe Picone (Porto Empedocle) , Salvatore Acri (Alessandria della Rocca) , Dario Gaglio (Camastra), Fabio Termine (Sciacca)