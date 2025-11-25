Giornata contro la violenza sulle donne, anche la sede ADIS di Licata organizza un momento.

“La violenza non è mai un fatto privato, ma una ferita collettiva che riguarda tutti noi.

ADIS sceglie di unire donazione, arte e parola, perché crediamo nella forza della comunità e nella possibilità di cambiare le cose insieme – si legge nelle presentazione dell’iniziativa – La violenza contro le donne non è un destino: è qualcosa che possiamo e dobbiamo fermare.

Vi aspettiamo il 28 novembre, con la scrittrice Ester Rizzo e l’artista Desirée Di Liberto, per una giornata di sensibilizzazione dedicato a tutte le donne che resistono, che chiedono aiuto, che trovano il coraggio di ricominciare.

Non restiamo in silenzio.

Insieme, contro ogni forma di violenza”.