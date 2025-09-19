Il dono del sangue in una giornata particolare: questa domenica (21 Settembre) in occasione della commemorazione del giudice Rosario Livatino, l’ADIS ha organizzato la donazione contestualmente nella sede di Licata e nelle sedi di Racalmuto e Ravanusa (che sono altri due punti di raccolta dell’ADIS). “Abbiamo tantissime prenotazioni – fanno sapere dall’associazione – a testimonianza della grande sensibilità dei nostri donatori e dei donatori di Ravanusa e Racalmuto”. Info line al numero 3484734314.