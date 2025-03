Anche quest’anno, in occasione della giornata internazionale della donna, l’ADIS (Associazione Donatori di Sangue) ha organizzato una donazione straordinaria alla quale hanno partecipato con entusiasmo le nostre donatrici e i nostri donatori, sempre sensibili alle iniziative dell’associazione.

Tutte le donatrici hanno ricevuto in dono una piantina: un piccolo gesto simbolico per ringraziarle del loro prezioso contributo. Durante l’incontro in sede con le donatrici ed i donatori il personale volontario ADIS ha ricordato che non si tratta di una giornata di ‘festa’, ma di un momento di necessaria sensibilizzazione verso l’importante ruolo della donna.

Un pensiero particolare è stato riservato, nel pomeriggio, alle donne ricoverate in tutti i reparti dell’ospedale di Licata: un gruppo di volontarie ADIS, insieme ad una rappresentanza dell’associazione Toponomastica Femminile, da sempre vessillo della promozione della parità di genere, ha fatto visita alle degenti portando in dono una piantina.