Migliora ogni giorno di più la situazione licatese sul fronte Covid 19. Nelle ultime 24 ore, il Comando di Polizia Municipale ha reso note (su comunicazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento) ben sette guarigioni di licatesi risultati negativi ai tamponi di riscontro dopo aver osservato la quarantena domiciliare. A Licata sono rimasti in trattamento 28 unità, alcune delle quali con guarigione imminente in quanto già in trattamento da due settimane ed in attesa solo del tampone negativizzato per poter uscire.

Notizie confortanti, ma che non devono in alcun modo far abbassare la guardia in un momento in cui all’orizzonte si rivede la luce.