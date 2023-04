Pubblicità

La comunità licatese si appresta a vivere qualcosa di storico. Mercoledì Santo verranno infatti portate in processione sia la Madonna Addolorata che il Cristo alla Colonna. Il rientro della Madonna al Carmine causa maltempo ha infatti comportato una revisione nell’organizzazione. Mercoledì, una volta giunto al Carmine, il Cristo alla Colonna “incontrerà” infatti l’Addolorata e insieme andranno in processione. Il Cristo alla Colonna della Carità si fermerà regolarmente al Chiostro San Francesco, l’Addolorata proseguirà invece fino a Sant’Agostino per il suo definitivo rientro. Una novità suggestiva e storica che vedrà quindi il coinvolgimento di 2 confraternite e di due fercoli. Licata 4you web channel seguirà con una diretta streaming entrambi i momenti a partire dalle ore 18.