Al via le processioni religiose della Settimana Santa licatese. Quest’anno c’è però una suggestiva novità. Stasera infatti si verificherà una processione congiunta, quella di Maria Addolorata e quella del Cristo alla Colonna. Si inizia con il fercolo della Carità la cui uscita è in programma alle 18. Una volta giunto al Carmine, Cristo alla Colonna sarà quindi affiancato dell’Addolorata, rimasta lì causa maltempo da domenica scorsa. Il Cristo alla Colonna rientrerà poi al Chiostro San Francesco mentre l’Addolorata farà invece ritorno a Sant’Agostino. Licata 4you web channel sarà in diretta streaming a partire dalle 17,45 e documentera’ entrambe le processioni.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Licata 4you web channel a partire dalle ore 17,45.