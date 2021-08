Pubblicità

Ad agosto, per una volta a settimana, il Gruppo archeologico Finziade garantirà l’apertura dello Stagnone Pontillo.

“Per il mese di Agosto, una volta a settimana, il nostro gruppo ha proposto di garantire l’apertura dello Stagnone Pontillo di Licata (in foto), al fine di renderlo fruibile ai molti turisti che hanno espresso il desiderio di visitarlo. Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, che ne cura la gestione, si è subito reso disponibile ad accogliere la richiesta del gruppo nell’ottica della valorizzazione del nostro splendido territorio. Pertanto le visite guidate si svolgeranno nelle mattine del 5-12-19-26 agosto alle ore 10.00 con ritrovo direttamente sul sito.

Per partecipare è obbligatorio:

– prenotare al 3479108562 o al 3280613653

– essere muniti di mascherina e GREEN PASS

Ricordiamo inoltre di arrivare puntuali nel rispetto di tutti, così da non creare confusione.

Chiunque volesse maggiori informazioni può contattarci ai numeri sopra indicati”