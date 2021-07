Pubblicità

Licata otterrà dieci litri di acqua al secondo in più durante la stagione estiva. La notizia è stata data dall’esperto del Sindaco Tony Licata durante la seconda conferenza dei capigruppo in materia di risorse idriche ospitata stamattina nell’Aula capitolare del Carmine. “Grazie alla perforazione del pozzo in contrada Carboj a Sciacca – le sue parole – siamo riusciti come Comune ad ottenere dieci litri di acqua al secondo in più in un periodo in cui la popolazione a Licata aumenta per la presenza dei cosiddetti residenti “fluttuanti”. La richiesta è partita dal Comune – continua Licata – e a breve avremo un aumento della fornitura che porterà ad un’erogazione di ottantaquattro litri al secondo così da migliorare il servizio idrico sul territorio”.