Che fine ha fatto l’acqua che sgorgava h24 dall’acquedotto romano di contrada Cannavecchia nei pressi dell’ospedale San Giacomo d’Altopasdo? A chiederselo sono in molti. Ormai da mesi, la fontana è vuota e secca e non arriva più nemmeno un goccio di acqua.

“Mentre si soffre la grave crisi idrica – scrive Angelo Vincenti in un post – Vorrei che qualcuno (che sa!!!) mi spiegasse il “fenomeno” della sparizione dell’acqua dall’antico acquedotto romano sotto l’ospedale. Una sorgente (forse) inesauribile che inspiegabilmente cessa di sgorgare come se qualcuno tutto a un tratto avesse deciso di chiudere una valvola o peggio, dirottare il prezioso liquido presso altri lidi”.

Il timore è che qualcuno abbia effettivamente in qualche modo deviato il corso portando l’acqua altrove. In un momento di severissima carenza idrica come quella attuale, sarebbe un bel guaio per una parte di città che beneficiava dell’ approvvigionamento dell’acquedotto romano.