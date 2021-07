Pubblicità

Il servizio idrico in Provincia è sul punto di collassare. Dalla conferenza dei capigruppo aperta alla cittadinanza convocata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Russotto, questa mattina è emersa la necessità di richiedere un incontro urgente in Assessorato alla presenza del Prefetto di Agrigento. Decisione condivisa da tutte le associazioni, i gruppi politici e i cittadini presenti all’assemblea.

La conferenza di ieri ha inoltre chiesto ai Presidenti dei Consigli comunali e dei Comuni costituenti Aica “di condividere queste nostre iniziative per giungere insieme a soluzioni risolutive condivise” e quindi la richiesta al Prefetto di Agrigento “di procurare un incontro con tuttala sollecitudine possibile per consentirci di esporre proposte atte a superare positivamente la crisi in atto e ridare serenità e certezze ai cittadini dell’intero ambito”.