Dalla Playa a Mollarella, dalla Rocca al Pisciotto. Anche quella appena trascorsa è stata una domenica complessa su molte spiagge licatesi per la presenza di troppe moto d’acqua anche vicino ai bagnanti. Decine le segnalazioni giunte alla nostra redazione. Soprattutto nel pomeriggio di ieri, decine di acquascooter hanno scorrazzato a lungo spesso disturbando la quiete degli stessi bagnanti. Non siamo contro questi mezzi, purché però le loro acrobazie avvengano a una distanza di sicurezza e in mare aperto.