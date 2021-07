Pubblicità

Dopo la riunione preliminare dell’otto Luglio, si è riunita oggi, in seduta di aggiornamento, la Conferenza dei Capigruppo, in rappresentanza di tutto il Consiglio Comunale, per analizzare le problematiche relative all’ATI Idrico e alla costituzione dell’Azienda Speciale Consortile.

Lo rendono noto il Presidente del Consiglio Comunale e i Capigruppo Consiliari.

“Considerando l’argomento di fondamentale importanza stiamo cercando di definire quali azioni intraprendere per salvaguardare gli interessi della nostra Comunità. Nello specifico, è nostra intenzione sentire il parere dei cittadini e le indicazioni delle Associazioni che si occupano da tempo delle problematiche legate all’ approvvigionamento idrico. A tal proposito, a giorni, verrà convocata una nuova Conferenza dei Capigruppo alla quale prenderanno parte i rappresentanti delle varie Associazioni. Nell’impossibilità di convocare una seduta aperta del Consiglio Comunale a causa dell’emergenza sanitaria, la Conferenza, nel pieno rispetto delle misure sanitarie previste si terrà nell’Aula Capitolare del Carmine, in corso Roma. La data dell’incontro sarà resa nota nei prossimi giorni”.