Si è svolta giorno 7 marzo l’audizione, chiesta dall’Amministrazione Comunale e dal Consorzio Piano del Salso di Licata composto da circa 200 Aziende agricole rappresentato da Enzo Graci, Presidente del Consorzio, e Consigliere Comunale, nonché promotore dell’iniziativa già dal suo insediamento, insieme all’A.C. si è fatto portavoce di riunioni e conferenze di servizio unitamente agli Organi preposti della Regione Siciliana, e da Tommaso Di Teresa, Vice Presidente e Agronomo dello stesso Consorzio, in data 13 dicembre, presso la III Commissione Regionale alle Attività Produttive, per consentire al Territorio di Licata di poter usufruire di una necessaria ed indispensabile dotazione idrica per uso irriguo. Oltre ai componenti della stessa Commissione abbiamo chiesto la presenza di rappresentanti degli Assess. Regionali: Agricoltura, Attiv. Produttive, Energia, Infrastrutture, Territorio ed Ambiente ed inoltre: Commissari Straordinari dei Consorzi di Bonifica Sicilia Occidentale, Autorità di Bacino Idrico, Consorzi di Bonifica Gela 5 e Agrigento 3, Ati Idrica Ag 9, Siciliacque, Sub Commissario Regionale alla Depurazione, tutti direttamente o indirettamente interessati alla possibile soluzione del problema in questione. Il Sindaco accompagnato dall’Assessore al ramo, Giuseppe Ripellino e l’Esperto del settore idrico, Tony Licata, dal Consigliere Gabriella Di Franco, ha rappresentato come il nostro Territorio sia afflitto da una cronica ed atavica pericolosità di tangibile desertificazione, come risulta da studi condotti ed elaborati in loco dall’Enea già nel lontano 2002. Il fenomeno è in costante e fino ad ora inarrestabile avanzamento a causa della invasiva presenza del cuneo salino, sempre presente in falda. Dopo oltre quattro anni di incontri, interlocuzioni, approfondimenti e proposte di possibili soluzioni, l’Autorità di Bacino, su esplicita e formale richiesta avanzata dal Commissario per i Consorzi di Bonifica, dott. Giarraputo, provvederà, nel brevissimo tempo, a quantizzare con più precisione il quantitativo di acqua irrigua che potrà essere disponibile annualmente per il Comune di Licata, dopodichè si potrà procedere alla realizzazione della canalizzazione per il riempimento degli invasi delle aziende agricole del territorio di Licata. Questa autorizzazione sarà attiva fino a quando sarà realizzato il progetto “DIGA GIBBESI” che è stato consegnato 31 anni fa ed oggi si trova nelle condizioni che tutti sappiamo “un vasto campo coltivato a grano, cipolle e ceci. In questa audizione siamo stati affiancati dal contributo di conoscenze e di appartenenza dell’on. Cambiano che sicuramente ci auguriamo continuerà ad offrire il proprio contributo per il raggiungimento del nostro obiettivo. Rendiamo merito anche all’onorevole Carmelo Pace, componente della Commissione, che ha speso parole di peso per supportare le nostre richieste in Commissione. Il Sindaco, a fine lavori, ha voluto esternare un proprio pensiero: oggi nella sala della 3° commissione dell’ARS indipendentemente dall’appartenenza politica tutti i deputati regionali presenti a vario titolo magistralmente coordinati dall’Onorevole Gaspare Vitrano, Presidente della Commissione, e tutti i tecnici dei vari settori coinvolti per rilasciare parere tecnico sul rilascio del nulla osta alla concessione, alla concessione dell’acqua irrigua per il Comune di Licata, si sono messi al di sopra delle parti e all’unanimità hanno espresso il parere favorevole.