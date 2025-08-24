COMUNICATO STAMPA a firma di Rosario Provenzani – Esperto del Sindaco di Palma di Montechiaro per il Servizio Idrico Integrato.

Emergenza idrica a Palma di Montechiaro: chiarezza sui fondi e sulla tutela dei cittadini.

In qualità di esperto del Sindaco di Palma di Montechiaro, Ing. Stefano Castellino, per il servizio idrico, ritengo doveroso intervenire per fare chiarezza in merito alle recenti dichiarazioni di una associazione e di una sigla sindacale, riguardanti i finanziamenti destinati al nostro Comune per la manutenzione delle fonti idriche.

I fondi in questione, pari a oltre 420mila euro, provengono dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana e rientrano nell’ambito delle misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza idrica che sta colpendo duramente tutta la Sicilia, e in particolare la provincia di Agrigento.

Non si tratta di risorse legate alla gestione ordinaria del servizio idrico integrato nè Aica. Il tutto ovviamente è avvenuto all’interno del quadro d’ambito rappresentato dall’ATI.

È bene chiarire che AICA avrebbe avuto ed ha modo di presentare progetti per i comuni gestita dalla stessa.

I finanziamenti sono stati assegnati al Comune di Palma di Montechiaro, per il tramite di ATI, in quanto ente direttamente coinvolto e operativo sul territorio, per dare risposte concrete e tempestive a una situazione che sta compromettendo la qualità della vita di migliaia di cittadini.

Trovo profondamente ingiusto e pretestuoso l’attacco fazioso ed immotivato rivolto, che, anziché preoccuparsi di tutelare l’ambiente e sostenere le comunità in difficoltà, si scaglia contro un’amministrazione che si sta battendo per garantire l’accesso all’acqua potabile ai propri concittadini.

La carenza idrica non è un terreno per battaglie ideologiche, ma un’emergenza reale che richiede interventi immediati, pragmatici e rispettosi delle norme, come quelli attualmente in corso grazie a questi fondi.

Infine, ricordiamo che il Comune di Palma di Montechiaro, pur in un quadro complesso e non privo di criticità istituzionali, ha sempre agito con trasparenza e nel rispetto delle competenze, collaborando con gli enti regionali per il bene della popolazione.

A chi oggi solleva polemiche strumentali, rispondiamo con i fatti: i cantieri sono aperti, i lavori proseguono e l’obiettivo è uno solo – restituire dignità e servizi essenziali a una comunità che ha troppo sofferto per carenze che, con tutta evidenza, non dipendono dal Comune.

Ci auguriamo che anche alcune associazioni ambientaliste ed alcuni sindacati tornino a concentrare le loro energie nella tutela del bene comune e del diritto all’acqua, anziché schierarsi contro chi opera concretamente per migliorare le condizioni di vita delle persone.

Sui rapporti economici tra Aica e Comune di Palma di Montechiaro per una vecchia fornitura, si è in fase di definizione, applicando la tariffa deliberata all’unanimità dall’Assemblea ATI, inoltre il Comune di Palma di Montechiaro ha dato già disponibilità per la cessione del credito per lenire nell’immediato la situazione di Aica.

ll ritardo non è addebitabile al Comune di Palma di Montechiaro ma alle precedenti gestioni di Aica che volevano applicare una tariffa diversa da quella prevista.

Dott. Agr. Rosario Provenzani

Esperto del Sindaco di Palma di Montechiaro

per il Servizio Idrico Integrato