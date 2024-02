Pubblicità

100 litri di acqua al secondo a partire da oggi per Licata. L’annuncio è del primo cittadino Angelo Balsamo dopo giorni in cui la nostra città ha vissuto un periodo di carenza idrica. “Siamo riusciti ad ottenere una maggiore fornitura – spiega il Sindaco – per ovviare ai problemi vissuti dalla cittadinanza. A partire da oggi, ai 65 litri di acqua al secondo se ne aggiungeranno ulteriori 35 così da avere una erogazione più regolare e in grado di assolvere alle esigenze della popolazione. Abbiamo avuto una interlocuzione con Sua Eccellenza il Prefetto e abbiamo lavorato duramente per avere questa nuova situazione”.