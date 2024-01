Pubblicità

Il Presidente del Consorzio agricolo Piana di Licata, Enzo Graci, ha sottolineato attraverso un post lo stato attuale della Diga San Giovanni di Naro per la quale è stato avviato un iter in grado di convogliare acqua anche a Licata.

“Ecco questa è la diga San Giovanni a Naro – scrive Graci – Per quelli che dicono che non c’è acqua o che se arriva l’acqua a Licata loro resteranno a secco, la diga è piena e il fatto che arrivi l’acqua a Licata non significa che loro resteranno a secco perche sono due tipi di agricoltura diversi: a Licata serve durante il periodo invernale (quando viene aperta la diga e buttata a mare) per irrigare tunnel e serre, a loro invece nei primi mesi estivi per irrigare i vigneti quando a Licata si fa preparazione dei terreni e non occorre acqua”.