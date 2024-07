Pubblicità

Si è appena concluso un incontro molto proficuo fra l’amministrazione nella persona del vicesindaco Trigona e una delegazione di autobottisti che sono pronti a censirsi. L’amministrazione ha dato massima disponibilità ed ha ricevuto massima disponibilità.

Il vicesindaco Trigona ha chiesto a nome di tutta l’amministrazione di fare squadra, aggiungendo che “la città è stretta in morsa senza precedenti, per uscirne serve essere uniti e remare tutti dalla stessa parte, bisogna mettere da parte il concetto di bene privato e ragionare per il bene comune che a volte può diventare spigoloso ma essenziale per raggiungere un benessere collettivo. La porta del mio ufficio è quella del sindaco sono sempre aperte come oggi possono testimoniare gli autobottisti”.