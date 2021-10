Pubblicità

Baldo Augusto, ex consigliere comunale, interviene sul dramma che Licata ha vissuto in estate, quando a causa della ridotta fornitura idrica, residenti e turisti hanno vissuto grandi disagi.

“A mio avviso – sono le parole di Augusto – è necessario avviare un confronto serrato con Aica, la neonata azienda che gestisce le risorse idriche nell’Agrigentino, e con Siciliacque, per programmare ogni intervento utile per evitare il ripetersi della drammatica situazione della scorsa stagione estiva. Sono convinto che Amministrazione Comunale ed uffici competenti, a livello locale, abbiano fatto quanto nelle loro possibilità per alleviare i disagi, ma occorre fare di più. Le risorse idriche per la nostra città devono crescere e, soprattutto, essere regolari. Turni di distribuzione di una volta a settimana nelle case non sono più accettabili”.

Secondo Baldo Augusto “occorre pretendere rispetto da Aica e, ove necessario, proporre soluzioni alternative a quelle finora messe in campo. Si valuti ogni possibilità, compreso quella di dissalatori al servizio del nostro territorio”.