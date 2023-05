Pubblicità

Una mia nota di Giovanni Chianta su un importante risultato per gli agricoltori licatesi.

“Dopo un iter durato 2 anni, grazie all’interessamento del nostro consorzio piana del Salso, grazie alla caparbietà del nostro Presidente Enzo Graci e alla competenza dei nostri tecnici, siamo riusciti ad ottenere acqua per uso irriguo per le campagne licatesi. Dalla pianificazione risorsa idrica 2023 invasi Sicilia Occidentale si richiedeva un incremento di risorse idriche, pari a 2 Mmc, dal sistema San Giovanni-Furore per le campagne licatesi.

L’autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia ci fa sapere che ha già definito il provvedimento di pianificazione risorsa idrica 2023 con cui, dall’interno del sistema San Giovanni-Furore è stato previsto un totale di 6 mmc a carico del consozio di bonifica Sicilia Occidentale con un incremento di 4,35 Mmc e si aggiorna la risorsa pianificata dall’interno del sistema San Giovanni-Furore a 10,35 Mmc a disposizione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale.

I produttori agricoli consorziati hanno già mostrato disponibilità a finanziare privatamente la canalizzazione qualora la Regione non volesse finanziare il progetto. Stiamo lavorando per essere operativi già da questa estate. Presto si terrà un incontro dove spiegheremo tutti i dettagli.”