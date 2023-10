Pubblicità

“Ringrazio l’assessore Sammartino per il lavoro in itinere e finalizzato a portare l’acqua per usi irrigui agli agricoltori licatesi come spiegato nel corso della riunione con gli agricoltori della passata settimana. L’assessore Sammartino ha altresì rasserenato gli agricoltori di Naro i quali da questa operazione non subiranno alcun danno. La realizzazione della condotta permetterà l’approvvigionamento di entrambi i Comuni, sia Licata che Naro. Abbiamo letto notizie fuorvianti nelle ultime ore. Voglio precisare che, per la prima volta, si sta lavorando sul serio affinché anche la diga Gibbesi possa essere finalmente completata e in questo senso è emblematico il pregevole lavoro svolto dal Ministero alle Infrastrutture con il recente ripristino della diga Pietrarossa dopo 40 anni. Lavoreremo per inserire le somme necessarie alla realizzazione della condotta in Finanziaria regionale. “. Questo l’intervento dell’europarlamentare e commissaria regionale della Lega Salvini Premier, Annalisa Tardino.

“Si sta lavorando per portare a soluzione una problematica datata e importante – afferma Francesca Platamone, assessore all’Agricoltura del Comune di Licata – sono stati mossi passi importanti per portare l’acqua ai terreni licatesi”.

Questa la dichiarazione di Enzo Graci, consigliere comunale della Lega. “Voglio rasserenare tutti del fatto che nessun Comune e nessun comparto agricolo verrà penalizzato dalla realizzazione della condotta per portare l’acqua a Licata dalla diga San Giovanni. Finalmente abbiamo un iter progettuale avviato così da poter risolvere un problema annoso come quello dell’approvvigionamento idrico per le campagne licatesi. Iter che non toglie nulla agli agricoltori naresi”.