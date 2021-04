Si è messa in moto una imponente macchina dei soccorsi per prestare aiuto ad un anziano licatese che nel pomeriggio ha accusato un malore (pare essere un arresto cardiaco) mentre si trovava in via Gela. Nella parte finale di via Gela è atterrato un elicottero del 118 che trasporterà l’anziano in una struttura sanitaria dell’Isola. Ai soccorsi hanno preso parte Carabinieri, Polizia, Vigili urbani e un’ambulanza del 118 in servizio all’ospedale San Giacomo d’Altopasso.