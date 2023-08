Pubblicità

Il Distretto socio-sanitario D5, comprendente i comuni di Licata (capofila) e Palma di Montechiaro, al fine di avviare i servizi scolastici rivolti ai minori disabili, intende procedere all’individuazione di soggetti fornitori mediante l’iscrizione al Registro d’accreditamento per interventi di assistenza scolastica aggiuntiva ed integrazione all’igiene e cura, per assistenza di integrazione scolastica alla comunicazione ed autonomia e per il trasporto casa/scuola.

Ad annunciarlo è l’assessora ai Servizi Sociali del Comune di Licata, Maria Platamone.

L’iscrizione al Registro Distrettuale d’accreditamento è aperta alle imprese sociali, alle cooperative sociali e loro consorzi iscritti all’albo regionale, in possesso dei requisiti previsti dallo specifico Patto d’accreditamento.

La richiesta d’accreditamento deve essere redatta esclusivamente sull’apposito modulo e deve essere corredata da tutti i documenti richiesti in calce alla stessa e sottoscritta, a pena d’esclusione, dal legale rappresentante ed inviata esclusivamente a mezzo Pec al seguente indirizzo: [email protected] entro le ore 10 del 25 agosto 2023.

Il bando e i relativi allegati possono essere scaricati dai siti web istituzionali del Comune di Licata all’indirizzo: www.comune.licata.ag.it e del Comune di Palma di Montechiaro: www.comune.palmadimontechiaro.ag.it