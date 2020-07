Una nota del coordinamento cittadino del PD dopo la notizia del paventato accorpamento di 4 reparti del San Giacomo d’Altopasso per il mese di Agosto.

La sanità oggi più che mai non si tocca!

La sezione PD di Licata ritiene inammissibile l’accorpamento di quattro reparti del nostro ospedale. Il tutto perché non si riesce a garantire la turnazione del personale. Riteniamo insostenibile, ad esempio, mettere nello stesso reparto donne in gravidanza con piccoli pazienti di pediatria che potrebbero trasmettere loro malattie esantematiche! Come garantire tutte le corrette misure di prevenzione? La mancanza di personale non è un problema che sorge dall’oggi al domani, ma per il quale la stessa CGIL aveva più volte lanciato l’allarme. Chiediamo con urgenza all’assessore alla sanità regionale di adoperarsi per evitare un accorpamento che dal solo mese di Agosto rischia di trasformarsi in definitivo in mancanza di adeguati interventi. Noi chiederemo altrettanto ponendo con urgenza la problematica all’attenzione della deputazione del Partito Democratico.

Il coordinamento cittadino del PD